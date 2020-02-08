Арум готов организовать бой Бетербиев – Белов

Боб Арум прокомментировал следующего соперника Артура Бетербиева

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Источник – ua.tribuna.com.

Промоутер Top Rank Боб Арум готов организовать поединок между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Біволом и обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым(15-0-0, 15 KO).

Об этом рассказал сам промоутер.

“Мы знаем о желании Артура драться с Біволом. Он получит то, чего хочет. Мы можем организовать подобный поединок в 2020 году”, – сказал Арум.

В следующем поединке Бетербиев проведет защиту поясов от китайца Фаньлунь Мена (16-0-0, 10 KO).

Напомним, Бетербиев может отказаться от обязательной защиты в Китае.

Также, Ломаченко является основным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы.