Арум готов организовать бой Бетербиев – Белов

Боб Арум прокомментировал следующего соперника Артура Бетербиева
#Бетербиев #бокс
Источник – ua.tribuna.com.
Промоутер Top Rank Боб Арум готов организовать поединок между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Біволом и обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым(15-0-0, 15 KO).
Об этом рассказал сам промоутер.
“Мы знаем о желании Артура драться с Біволом. Он получит то, чего хочет.
Мы можем организовать подобный поединок в 2020 году”, – сказал Арум.
“Мы знаем о желании Артура драться с Біволом. Он получит то, чего хочет.
Мы можем организовать подобный поединок в 2020 году”, – сказал Арум.
В следующем поединке Бетербиев проведет защиту поясов от китайца Фаньлунь Мена (16-0-0, 10 KO).
Напомним, Бетербиев может отказаться от обязательной защиты в Китае.
Также, Ломаченко является основным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы.
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