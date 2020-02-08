Новое на сайте

еще
Суббота, 8 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксАрум готов организовать бой Бетербиев – Белов
Бокс

Арум готов организовать бой Бетербиев – Белов

AdminНет комментариев
Добавлено

Боб Арум прокомментировал следующего соперника Артура Бетербиева

#Бетербиев #бокс

Источник – ua.tribuna.com.

Промоутер Top Rank Боб Арум готов организовать поединок между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Біволом и обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым(15-0-0, 15 KO).

Об этом рассказал сам промоутер.

“Мы знаем о желании Артура драться с Біволом. Он получит то, чего хочет.

Мы можем организовать подобный поединок в 2020 году”, – сказал Арум.

В следующем поединке Бетербиев проведет защиту поясов от китайца Фаньлунь Мена (16-0-0, 10 KO).

Напомним, Бетербиев может отказаться от обязательной защиты в Китае.

Также, Ломаченко является основным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Далакян: Я не собираюсь отдавать пояс чемпиона

Далакян станет суперчемпионом – Рубан

Далакян и Перес прошли процедуру взвешивания перед боем. Украинец оказался тяжелее соперника

Далакян перевесил Переса на взвешивании перед боем

Далакян назвал план на бой с Пересом

Закрыть