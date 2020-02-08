Далакян: Я не собираюсь отдавать пояс чемпиона

Артем Далакян прокомментировал бой против Юсбера Переса

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Источник – Чемпион.

Чемпион мира в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян будет защищать чемпионский титул WBA в бою против венесуэльца Юсбера Переса.

Об этом рассказал украинский боксер.

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“В этом поединке все зависит от меня. Перес выиграет только в том случае, если я подарю ему победу. А я этого не собираюсь делать”, – рассказал Далакян.

Ранее сообщалось, что сопернику украинского чемпиона грозит немалый штрав. Напомним, в андеркарде боя состоится турнир в необычном формате.