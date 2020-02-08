Новое на сайте

еще
Суббота, 8 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДалакян: Я не собираюсь отдавать пояс чемпиона
Бокс

Далакян: Я не собираюсь отдавать пояс чемпиона

AdminНет комментариев
Добавлено

Артем Далакян прокомментировал бой против Юсбера Переса

#Далакян

Источник – Чемпион.

Чемпион мира в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян будет защищать чемпионский титул WBA в бою против венесуэльца Юсбера Переса.

Об этом рассказал украинский боксер.

Актуально: Далакян – Перес: онлайн-трансляция чемпионского боя WBA. LIVE

“В этом поединке все зависит от меня. Перес выиграет только в том случае, если я подарю ему победу. А я этого не собираюсь делать”, – рассказал Далакян.

Ранее сообщалось, что сопернику украинского чемпиона грозит немалый штрав. Напомним, в андеркарде боя состоится турнир в необычном формате.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Далакян станет суперчемпионом – Рубан

Далакян и Перес прошли процедуру взвешивания перед боем. Украинец оказался тяжелее соперника

Далакян перевесил Переса на взвешивании перед боем

Далакян назвал план на бой с Пересом

Пулев: Я готов приехать в Лондон и разорвать Джошуа

Закрыть