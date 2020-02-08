Далакян станет суперчемпионом – Рубан

Юрий Рубан прокомментировал перспективы Артема Далакян

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Источник – Чемпион.

Чемпион мира в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян в случае победы в бою против венесуэльца Юсбера Переса станет суперчемпионом WBA.

Об этом рассказал глава Union Boxing Promotion Юрий Рубан.

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“Вопрос про будущие бои – непростое. Мы постоянно над этим работаем. Привідкрию небольшой секрет: в случае победы, Артем станет суперчемпионом”, – отметил Рубан.

Отметим, что титул суперчемпиона поможет украинцу в организации объединительных поединков.

Также, Далакян настроен на завоевание пояса WBO, который стал вакантным после перехода Косеі Танаки на одну весовую категорию выше.

Ранее сообщалось, что сопернику украинского чемпиона грозит немалый штрав. Напомним, в андеркарде боя состоится турнир в необычном формате.