Далакян в тяжелом поединке победил Переса единогласным решением судей

Бой проходил в КВЦ Парковый в Киеве, поединок был главным событием вечера бокса

#Далакян, #Перес

Источник – Чемпион.

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) успешно провел четвертую защиту титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса (17-2, 15 КО).

Боксеры провели все 12 раундов, а рефери единогласно отдали победу украинцу.

Поединок проходил в КВЦ Парковый в Киеве, этот бой был главным событием вечера бокса.

Напомним, WBC не будет наказывать Редкача за укус Гарсии.