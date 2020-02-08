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Бокс

Далакян в тяжелом поединке победил Переса единогласным решением судей

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Бой проходил в КВЦ Парковый в Киеве, поединок был главным событием вечера бокса

#Далакян, #Перес

Источник – Чемпион.

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) успешно провел четвертую защиту титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса (17-2, 15 КО).

Боксеры провели все 12 раундов, а рефери единогласно отдали победу украинцу.

Поединок проходил в КВЦ Парковый в Киеве, этот бой был главным событием вечера бокса.

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Источник: champion.com.ua
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