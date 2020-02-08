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Бокс

Промоутер назвал потенциальных соперников Пакьяо

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Следующий бой филиппинца состоится в июне или июле 2020 года.

#Пакьяо

Источник – isport.ua.

Следующий бой чемпиона WBA Super Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) может состояться с Ерролом Спенсом (26-0-0, 21 KO), Дэнни Гарсией (36-2-0, 21 KO) или Шоном Портером (30-3-1, 17 KO).

Об этом рассказал журналист Стив Ким ссылаясь на слова промоутер боксера Шон Гіббсон.

“Шон Гиббонс сообщил, что возвращение Мэнни Пакьяо запланирован на июнь или июль, и назвал 3 цели – это Спенс, Дэнни Гарсия и Портер. Что касается Мейвезера, то Гиббонс сказал: Мейвезер заявил нам, что он на пенсии и не выступает”, – рассказал Ким.

Напомним, за бой с Лопесом Ломаченко получит рекордный гонорар.

Источник: champion.com.ua
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