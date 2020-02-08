WBC не будет наказывать Редкача за укус Гарсии

Иван Редкач понес достаточное наказание

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Источник – isport.иа.

WBC не собирается дополнительно наказывать украинского Ивана Редкача за укус соперника в поединке санкционированном WBC.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В организации отметили, что считают наказание боксера Спортивной комиссией штата – штраф 10 тысяч долларов и лишение лицензии на год – вполне достаточным.

Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC.