Ломаченко: Без бокса я не могу жить

Василий Ломаченко рассказал о себе в боксе

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Источник – Чемпион.

Чемпион WBA Super, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко получает удовольствие от того, что делаю в ринге.

Об этом рассказал сам боксер.

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“Сейчас бокс – это моя работа, поскольку я с помощью этого зарабатываю на жизнь. Сегодня это то, без чего я не могу жить. У меня практически не было выбора, поскольку мой отец – тренер. Он привел меня в этот вид спорта. Но когда я начал заниматься боксом, он всеми силами отталкивал меня от него. Папа направлял меня в другие виды спорта для того, чтобы у меня появился интерес к боксу.

Мой отец – прекрасный психолог. Однажды я пришел и сказал: “Все, хватит. Я хочу заниматься только боксом”. До первых Олимпийских игр этот спорт был смыслом моей жизни. Тогда у меня была цель стать олимпийским чемпионом. Я постоянно жил с этим. Потом уже бокс перерос в работу. Я получаю удовольствие от того, что делаю в ринге “, – сказал Ломаченко.