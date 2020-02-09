Лопес: Ломаченко знает, что скоро наступит время завершать карьеру

Ломаченко выступает в профи уже 7 лет

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Источник – Tribuna.com.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) рассчитывает шокировать мир и создать историю.

Об этом он заявил в интервью Boxing Scene.

“Этот бой планировалось провести в апреле, но возникли сложности с локацией, и теперь он состоится в мае или начале июня. Я собираюсь стать большой звездой, а бой с Василием даст мне этот статус быстрее, чем кто-то другой.

Ломаченко выступает в профи уже 7 лет, он знает, что скоро наступит время завершать карьеру. А мне 22 года, я рассчитываю шокировать мир и сотворить историю”, – сказал Лопес.