Вихрист в дебютном бою нокаутировал соперника в первом раунде

#Вихрист

Источник – Чемпион.

Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Вихрист (1-0, 1 KO) убедительно выиграл свой дебютный бой в профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 KO). Дуэль состоялся в немецком городе Геппінген.

Вихрист мощными ударами нокаутировал белоруса уже на первых секундах боя. Мазаник не смог подняться до счета 10, угол белоруса выбросил полотенце, и рефери прекратил бой.

27-летний Вихрист недавно подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду 2020 в Токио. Он теперь выступает под псевдонимом Виктор Фауст.