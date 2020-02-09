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Бокс

Вихрист в дебютном бою нокаутировал соперника в первом раунде

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#Вихрист

Источник – Чемпион.

Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Вихрист (1-0, 1 KO) убедительно выиграл свой дебютный бой в профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 KO). Дуэль состоялся в немецком городе Геппінген.

Вихрист мощными ударами нокаутировал белоруса уже на первых секундах боя. Мазаник не смог подняться до счета 10, угол белоруса выбросил полотенце, и рефери прекратил бой.

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27-летний Вихрист недавно подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду 2020 в Токио. Он теперь выступает под псевдонимом Виктор Фауст.

Источник: champion.com.ua
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