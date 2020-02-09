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Бокс

Выхрист дебютировал в супертяжах блестящей победой

Андрей ОгородникНет комментариев
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Элитный боксерский дивизион пополнился ещё одним представителем Украины.

Помимо Александра Усика, который имеет хорошие перспективы в супертяжелом весе, вчера свой путь к вершине начал украинский боксер Виктор Выхрист. 27-летний украинец вчера провел свой первый поединок на профессиональном ринге. Соперником многократного чемпиона Украины стал белорус Андрей Мазаник.

Дебют Виктора Выхриста оказался более, чем убедительный. Уже на 55 секунде первого раунда он отправил своего соперника в нокаут. Стороны Мазаника отказалась продолжать бой.

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Тэги: Андрей МазаникВиктор Выхристглавное
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