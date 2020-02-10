Диагноз с переломом руки Далакян подтвердился

Артем 10 раундов отбоксировал с поврежденной рукой

Источник – Чемпион.

В субботу чемпион мира WBA в флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян отстоял свой титул, победив решением судей венесуэльца Хосбере Переса. Сразу после боя его промоутер Юрий Рубан заявил, что украинец уже во втором раунде повредил руку.

Пресс-служба компании Union Boxing Promotion попросила Юрия Георгиевича уточнить характер травмы Артема.

“К сожалению, буквально сегодня диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука. Считаю, что Артем проявил настоящие бойцовские качества, ведь в течение 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Нашему чемпиону сейчас непросто: по рекомендации врачей он минимизировал прием жидкостей, чтобы не оттекает рука. Ближайшие недели будет восстанавливать руку. Когда станем четко понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов, – сказал Юрий Рубан.