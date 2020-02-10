Тренер Ригондо: Боксировать с Ломаченко было безумием

Чемпион в двух весовых категориях Гильермо Ригондо (20-1-0, 13 KO) не должен выходить в ринг против Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO).
Об этом тренер Ригондо Ронни Шилдс заявил в интервью Boxingscene.
“Боксировать с Ломаченко не было объективным решением. Это было безрассудством. Безумием. Я об этом говорил с ним еще тогда. Он говорил: Я знаю, знаю. Тогда он слушал всех, кроме себя. Гильермо ни при каком раскладе не должен был выходить на тот бой. Он слишком мал”, – сказал Шилдс.
Бой с украинцем состоялся в декабре 2017 года, после 6-го раунда кубинец отказался продолжать поединок.