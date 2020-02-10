Тренер Ригондо: Боксировать с Ломаченко было безумием

Ригондо был слишком мал для боя с Ломаченко

#Шилдс, #Ригондо

Источник – iSport.ua.

Чемпион в двух весовых категориях Гильермо Ригондо (20-1-0, 13 KO) не должен выходить в ринг против Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO).

Об этом тренер Ригондо Ронни Шилдс заявил в интервью Boxingscene.

“Боксировать с Ломаченко не было объективным решением. Это было безрассудством. Безумием. Я об этом говорил с ним еще тогда. Он говорил: Я знаю, знаю. Тогда он слушал всех, кроме себя. Гильермо ни при каком раскладе не должен был выходить на тот бой. Он слишком мал”, – сказал Шилдс.

Бой с украинцем состоялся в декабре 2017 года, после 6-го раунда кубинец отказался продолжать поединок.

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Напомним, Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес.