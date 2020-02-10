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Бокс

В Вихриста чиновники хотят отобрать квартиру

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Украинский боксер может потерять квартиру

#Вихрист, #бокс

Источник – telegraf.in.

В Кременчуге местные чиновники стремятся отобрать государственную стипендию и квартиру в украинского боксера Виктора Вихриста, поскольку тот перешел в профессионалы.

Об этом сообщает telegraf.in.

Управление молодежи и спорта вынесло на сессию Кременчугского городского совета решение о лишении Вихриста государственной стипендии в размере 6 тыс гривен в месяц. Средства предложили распределить между тремя другими спортсменами. Также из-за невыполнения ряда условий боксера лишат служебной квартиры.

Боксер получил жилье при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе, а также будет представлять Кременчуг на национальных и международных турнирах.

Напомним, Вихрист в дебютном бою нокаутировал соперника в первом раунде.

Ранее, 27-летний Вихрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду 2020 в Токио.

Источник: champion.com.ua
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