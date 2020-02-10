Возвращение Усика на ринг откладывается из-за травмы

Гірн объяснил, почему бой Усика до сих пор не объявлен
#Усик #Гірн
Источник – iSport.ua.
Следующий бой украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не ранее мая против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.
“Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью”, – сказал Гірн.
“Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью”, – сказал Гірн.
Напомним, Джошуа может отказаться от боя против Усика.
Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.
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