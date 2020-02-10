Новое на сайте

еще
Понедельник, 10 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксВозвращение Усика на ринг откладывается из-за травмы
Бокс

Возвращение Усика на ринг откладывается из-за травмы

AdminНет комментариев
Добавлено

Гірн объяснил, почему бой Усика до сих пор не объявлен

#Усик #Гірн

Источник – iSport.ua.

Следующий бой украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не ранее мая против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью”, – сказал Гірн.

Напомним, Джошуа может отказаться от боя против Усика.

Читайте также:  Джошуа: Если Руис продолжит много говорить, я его уничтожу

Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Лопес: Ломаченко знает, что скоро наступит время завершать карьеру

Ломаченко: Без бокса я не могу жить

Вихрист в дебютном бою нокаутировал соперника в первом раунде

Выхрист дебютировал в супертяжах блестящей победой

Далакян 10 раундов боксировал с поломанной рукой

Закрыть