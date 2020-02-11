Вихрист: Я не знаю зачем федерация поступила так низко и подло

Виктор Вихрист прокомментировал конфликт с ФБУ

#Вихрист, #ФБУ

Источник – xsport.иа.

Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист (1-0-0, 1 КО) разочарован реакцией ФБУ на его переход в профессионалы.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я сам не знаю, что происходит, я ничего не понимаю. Если честно, я немного в шоке, поскольку они искажают все, говоря недостоверную информацию. Если бы я знал, что я первый номер, и на 100% буду ехать на лицензионный турнир, то о каком переходе в профессионалы могла быть речь? Я ведь больше 10 лет посвятил любительскому боксу. Все, что они говорят – это на уши не натянешь. Мне просто обидно, что я с ними провел 10 лет и они сейчас так говорят про меня и мой поступок.

Тренер в шоке. Это у них такой метод мне насолить или что это? Я не знаю зачем они поступают так низко и подло. Представьте, это жизнь моего тренера, он за это зарабатывает зарплату, тренирует ребят и поверьте, что есть у него достойные ребята, которые очень достойно будут представлять нашу страну на турнирах в Европе и мире. То, что они делают – я никак не могу это охарактеризовать. Но мы будем бороться за тренера и все у нас получится”, – рассказал Вихрист.