Украинцы завоевали 13 золотых медалей на Кубке Европы

Национальная сборная Украины по кикбоксингу завоевала 13 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей на Кубке Европы WAKO в хорватском городе Карловац.
Об этом сообщает Укринформ.
Украина заняла шестое место в итоговом командном зачете украинцы стали вторыми в ринговых дисциплинах и девятыми – на татами. Украину на турнире представлял 21 спортсмен.
“Слаженная работа тренерского состава и ответственных за участие в Кубке Европы дала положительный результат как для участников ринговых дисциплин, так и для бойцов татами-разделов”, – считает глава делегации Роман Кроль.
Напомним, украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений за видео с российскими спецназовцами.