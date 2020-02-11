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Бокс

Украинцы завоевали 13 золотых медалей на Кубке Европы

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Украинские кикбоксеры привезли 25 наград

#Украина

Источник – ukrinform.ua.

Национальная сборная Украины по кикбоксингу завоевала 13 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей на Кубке Европы WAKO в хорватском городе Карловац.

Об этом сообщает Укринформ.

Украина заняла шестое место в итоговом командном зачете украинцы стали вторыми в ринговых дисциплинах и девятыми – на татами. Украину на турнире представлял 21 спортсмен.

“Слаженная работа тренерского состава и ответственных за участие в Кубке Европы дала положительный результат как для участников ринговых дисциплин, так и для бойцов татами-разделов”, – считает глава делегации Роман Кроль.

Напомним, украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений за видео с российскими спецназовцами.

Источник: champion.com.ua
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