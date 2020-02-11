Украинская боксерша на мотоцикле попала в ДТП

Крупеня попала в неприятности во время сборов в Таиланде

#Крупеня, #ДТП

Источник – Чемпион.

Украинская боксерша Иванна Крупеня, которая была призером чемпионатов Европы по боксу, попала в ДТП на мотоцикле во время тренировочного лагеря в Таиланде.

Об этом она написала в Instagram.

“Таиланд проверял меня на прочность. Первые три дня там были очень нелегкими (мягко говоря). Я успела сгореть на солнце, попасть в аварию на мотоцикле, меня укусило насекомое и началась аллергия, а потом я еще и получила повреждения на спаррингах. История с байком случилась вообще неожиданно, когда на улице был дождь, и я не смогла справиться с управлением. У меня был ушиб локтя, гематома на бедре. Хорошо, кстати, что я застраховалась перед поездкой. Я все свои травмы после аварии тщательно заліковувала, перебинтовувала перед выходом на ковер или в октагон, ведь была вероятность попадания инфекции”, – написала Крупеня.

Просмотреть это сообщение в Instagram Таиланд проверял меня на прочность❗️ . Первые три дня в Таиланде были очень нелегкими (мягко говоря). Я успела сгореть на солнце, попасть в аварию на байке, меня укусило насекомое и началась аллергия, а потом я еще и получила повреждения на спаррингах 🤦🏻♂️ . Слава Богу, все прошло и потом ситуация выровнялась 🙏🏻 . История с байком случилось вообще неожиданно, когда на улице был дождь, и я не смогла зправитись с управлением. У меня был забит локоть, гематома на бедре… Хорошо, кстати, что я застрахувалась перед поездкой ☝️ . Я все свои травмы после аварии тщательно заліковувала, перебинтовувала перед выходом на ковер или в октагон, ведь была вероятность попадания инфекции 😳 Мораль этой истории 👉 жизнь иногда посылает вам урок, из которого надо сделать вывод. Свои я сделала. Из этих всех уроков надо делать выводы и идти дальше, не останавливаясь. . Движение на дорогах в Пхукете – это ад, там никто не соблюдает правил и знаков. Очень часто случаются аварии, но после своего инцидента, я была максимально осторожной на дороге. И вот если бы все были осторожными и без таких моментов – на дорогах было бы безопасно 👏 Вас ничего не должно сломить на пути к цели, вы должны быть сильнее внешних обстоятельств. Всем спорт 💪 #krupeniateam Сообщение, распространенный Ivanna Krupenia (@ivannakrupenia) 8 Фев 2020 г. в 7:30 PST

Ранее, 27-летний Вихрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду 2020 в Токио.