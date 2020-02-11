Украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений за видео с российскими спецназовцами

Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев требует от Василия Ломаченко объяснить свою позицию через скандальное видео с российскими спецназовцами.

Об этом Журавлев заявил на своем канале в YouTube.

Таким образом Павел Журавлев, который становился чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу среди профессионалов, отреагировал на скандал вокруг Василия Ломаченко, который в январе опубликовал в Instagram видео с российскими военными.

“На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение – Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эта надпись: “Спасибо вежливым людям”, мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти “вежливые люди”, он просто не видел”, – предположил Журавлев. Вместе с тем, он призвал Ломаченко объяснить свою позицию и рассказать, как он относится к “вежливых людей”. “Триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к “вежливых людей”, и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, – перестали волноваться, а те, кто радуются, – перестали или продолжили радоваться”, – сказал Журавлев.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

После скандала с роликом, боксер не удалил видео со своей страницы.