Новое на сайте

еще
Вторник, 11 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксУкраинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений за видео с российскими спецназовцами
Бокс

Украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений за видео с российскими спецназовцами

AdminНет комментариев
Добавлено

Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев требует от Василия Ломаченко объяснить свою позицию через скандальное видео с российскими спецназовцами.

Об этом Журавлев заявил на своем канале в YouTube.

Таким образом Павел Журавлев, который становился чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу среди профессионалов, отреагировал на скандал вокруг Василия Ломаченко, который в январе опубликовал в Instagram видео с российскими военными.

“На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение – Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эта надпись: “Спасибо вежливым людям”, мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти “вежливые люди”, он просто не видел”, – предположил Журавлев.

Вместе с тем, он призвал Ломаченко объяснить свою позицию и рассказать, как он относится к “вежливых людей”.

“Триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к “вежливых людей”, и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, – перестали волноваться, а те, кто радуются, – перестали или продолжили радоваться”, – сказал Журавлев.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Читайте также:  Джошуа: Я буду первым, кто бросит вызов Усику

После скандала с роликом, боксер не удалил видео со своей страницы.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
В Вихриста чиновники хотят отобрать квартиру

Диагноз с переломом руки Далакяна подтвердился

Бой Усик – Чисора неожиданно отложили из-за травмы украинца

Диагноз с переломом руки Далакян подтвердился

Тренер Ригондо: Боксировать с Ломаченко было безумием

Закрыть