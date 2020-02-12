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Чемпионский бой Уайлдер – Фьюри покажет украинский медіасервіс Megogo

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Источник – Чемпион.

Мегайфайт за титул чемпиона мира в надважкый весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри покажет телеканал Megogo.

“Февраля самый ожидаемый поединок – реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри смогут увидеть пользователи MEGOGO. Медіасервіс договорился с американской боксерской промоутерской компанией Top Rank насчет эксклюзивных прав на показ события. Бой состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США)”, – говорится в официальном пресс-релизе канала.

Оба боксера не имеют ни одного поражения за всю свою профессиональную карьеру. Два года назад они впервые встретились в нашумевшем поединке, который закончился ничьей. Отвоевать титул чемпиона мира WBC, которым до сих пор владеет Уайлдер, Фьюри так и не удалось. На протяжении боя доминировал Фьюри, хотя Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун. Бой длился 12 раундов мнения судей полностью отличались, но все же результатом стала ничья. Поэтому спортсмены снова встретятся, чтобы определить явного победителя.

Американский боксер Деонтей Уайлдер владеет титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с 2015 года. Имеет на своем счету 41 победу, ни одного поражения и одну ничью, собственно, с Тайсоном Фьюри.

Британец Тайсон Фьюри имеет 29 побед и ничью с Уайлдером. В ноябре 2015 года одержал победу над Владимиром Кличко, и получил титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, которые ранее принадлежали Владимиру.

Напомним, ранее стало известно о сумасшедший гонорар боксеров в повторном бою.

Источник: champion.com.ua
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