Кличко: Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не ломать челюсти

Владимир Кличко прокомментировал свое возвращение в бокс
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Источник – ua.tribuna.com.
Экс-чемпион мира Владимир Кличко не планирует возвращаться на ринг.
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Меня все спрашивают: Когда ты вернешься? Ну когда?. Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не ломать челюсти.
Еще раз, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Так что давайте посмотрим, что будет происходить дальше”, – отметил Кличко.
“Меня все спрашивают: Когда ты вернешься? Ну когда?. Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не ломать челюсти.
Еще раз, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Так что давайте посмотрим, что будет происходить дальше”, – отметил Кличко.
Ранее сообщалось, что Кличко хочет устроить реванш с Фьюри.
Напомним, чемпионский бой Уайлдер – Фьюри покажет украинский медіасервіс Megogo.
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