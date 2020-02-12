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Бокс

Кличко: Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не ломать челюсти

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Владимир Кличко прокомментировал свое возвращение в бокс

#Кличко

Источник – ua.tribuna.com.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко не планирует возвращаться на ринг.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Меня все спрашивают: Когда ты вернешься? Ну когда?. Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не ломать челюсти.

Еще раз, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Так что давайте посмотрим, что будет происходить дальше”, – отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко хочет устроить реванш с Фьюри.

Напомним, чемпионский бой Уайлдер – Фьюри покажет украинский медіасервіс Megogo.

Источник: champion.com.ua
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