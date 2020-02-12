Редкач: Почему с Вихриста сделали врага и предателя?

Боксер призывает чиновников не мариновать спортсменов своими обещаниями
#Вихрист, #Редкач
Источник – Чемпион.
33-летний украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) поддержал коллегу Виктора Вихриста (1-0, 1 KO), которого могут лишить стипендии и служебной квартиры через переход в профессиональный бокс.
Об этом боксер написал в Facebook.
“Этот парень – молодец, что перешел в профи. Лично его не знаю, но желаю ему ярких побед, как на любительском ринге!
Он представлял Украину на международной арене, все были рады его успехам, а сейчас сделали из него врага и предателя. Вы не можете быть счастливы за него и за его выбор? Удачи тебе, чемпион, в профи-карьере. Слава Украине!
Дайте ребятам развиваться дальше. Не маринуйте их, как это сделали со многими, кого я лично знаю, своими обещаниями”, – написал Редкач.
Ранее, 27-летний Вихрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду 2020 в Токио.