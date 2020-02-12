Вячеслав Глазков: За мой переход в профи Продивус взял 65 тысяч долларов

Источник – Чемпион.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 вспомнил, как руководство Федерации бокса Украины “отпускало” его в профессионалы и выступил в поддержку Виктора Вихриста.

Вячеслав Глазков с 2014 года живет в США. Свой последний бой украинец провел 16 января 2016 года. На кону поединка стоял титул чемпиона мира IBF. До заветного чемпионства оставался один шаг. Но уже в начале боя Глазков получил досадную травму колена, которая привела к техническому поражению. Последние годы уроженец Луганска работает в Америке водителем-дальнобойщиком и практически не общается со СМИ. Но недавно обнаружил активность в соцсетях в обсуждениях перехода в профессионалы украинского боксера Виктора Вихриста. Слава высказал гипотезу, что переход Вихриста сопровождается скандалом из-за того, что Виктор не уплатил отступные руководству ФБУ.

Мы дозвонились Глазкову за океан чтобы узнать, почему он позволяет себе подобные суждения.

“Ситуация с Вихристом напомнила историю моего перехода в профессионалы, – признался Слава. – Она была неординарной. После Олимпиады в Пекине, где завоевал бронзовую медаль, у меня было твердое желание переходить в профессиональный бокс. Были предложение от К2, немецкого “Юниверсум Бокс промоушин” и российской промоутерской компании “Пушка” Кирилла Пчельникова. Съездил в Германию, но там мне не понравилось отношение. В итоге принял предложение от Пчельникова. Она была выгоднее и в финансовом плане. Немцы предлагали 100 тысяч отступных, русские – 200 тысяч долларов”.

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По словам Глазкова, самое интересное началось, когда речь зашла о распределении отступных.

“Мой тогдашний менеджер Сергей Янчишин предложил поделить отступные в пропорции 70 тысяч – мне, 65 тысяч – ему и 65 тысяч – Продивусу, – вспоминает Слава. – Честно говоря, вообще не понимал, откуда там Продивус “нарисовался”. Он на тот момент совсем недавно пришел в федерацию бокса и для меня было удивительно, что должен отдать ему треть суммы. Сначала грешил на Янчишина – думал, хочет себе забрать 130 тысяч. Но, как оказалось, зря. Мы встретились в офисе Продивуса в Мостобуде, Янчишин там все эти цифры повторил. Когда я предложил оставить мне 50 процентов от суммы, на меня, 24-летнего пацана, начали давить. Продивус сказал, что эти деньги пойдут на развитие украинского бокса. Куда они пошли на самом деле – не знаю, отчетов об их использовании мне никто не предоставлял. Могу только догадываться… Чтобы все было максимально понятно, дополню историю деталями. 200 тысяч долларов привозил в Киев российский промоутер Герман Титов, который представлял интересы Кирилла Пчельникова. Мне Продивус с Янчишиним из этих 200 отдали 70 тысяч и отпустили с чистой совестью – с пожеланием достичь вершин в профессиональном боксе. Подчеркну, что к Янчишина не имею никаких претензий. В течение нескольких лет он был моим менеджером, помогал мне. Перед ним у меня были обязательства. Что же касается Продивуса, то мне все сразу стало понятно, когда увидел, как начали наезжать на Вихриста. Вряд ли бы это случилось, если бы руководство ФБУ получало от него денежные средства на развитие украинского бокса”.

Максим Розенко, Чемпион