У Беринчика сменился тренер

Новым тренером стал Голубь

#Беринчик, #Голубь

Источник – Tribuna.com.

У чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (12-0, 7 КО) сменился тренер.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Новым тренером Дениса стал Егор Голуб. До этого его тренировал Станислав Григорук.

В следующем поединке Беринчик встретится с аргентинцем Эктором Эдгардо Сарміенто (21-1-0, 14 КО).

Бой состоится 22 февраля в броварском ТРЦ Терминал.

Ранее, Беринчик вернулся к тренировкам.