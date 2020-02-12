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Среда, 12 февраля, 2020
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Бокс

У Беринчика сменился тренер

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Новым тренером стал Голубь

#Беринчик, #Голубь

Источник – Tribuna.com.

У чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (12-0, 7 КО) сменился тренер.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Новым тренером Дениса стал Егор Голуб. До этого его тренировал Станислав Григорук.

В следующем поединке Беринчик встретится с аргентинцем Эктором Эдгардо Сарміенто (21-1-0, 14 КО).

Бой состоится 22 февраля в броварском ТРЦ Терминал.

Ранее, Беринчик вернулся к тренировкам.

Источник: champion.com.ua
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