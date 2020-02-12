У Беринчика сменился тренер

Новым тренером стал Голубь
#Беринчик, #Голубь
Источник – Tribuna.com.
У чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (12-0, 7 КО) сменился тренер.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Новым тренером Дениса стал Егор Голуб. До этого его тренировал Станислав Григорук.
В следующем поединке Беринчик встретится с аргентинцем Эктором Эдгардо Сарміенто (21-1-0, 14 КО).
Бой состоится 22 февраля в броварском ТРЦ Терминал.
Ранее, Беринчик вернулся к тренировкам.
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