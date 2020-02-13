Кличко хочет устроить реванш с Фьюри

Владимир Кличко прокомментировал бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером
#Кличко #Фьюри, #Уайлдер
Источник – sport.ua.
Экс-чемпион мира Владимир Кличко верит в победу Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Или Уайлдер нокаутирует Фьюри, или Тайсон одержит победу по очкам.
Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутом в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.
Верите или нет, но я считаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А потом должен был бы состояться наш с Фьюри реванш.
Или анонсую я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю”, – рассказал Кличко.
Напомним, чемпионский бой Уайлдер – Фьюри покажет украинский медіасервіс Megogo.
Также, стало известно о сумасшедший гонорар боксеров в повторном бою.