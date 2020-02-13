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Бокс

Определилась дата боя Постол – Рамирес

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Постол проведет поединок за чемпионские пояса в мае

#Рамирес, #Постол

Источник – isport.ua.

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол 9 мая встретится с чемпионом WBC и WBO Хосе Карлосом Рамирес.

Об этом инсайдер Майк Коппінджер написал в Twitter.

“Источник: защита поясов Хосе Рамиреса против Виктора Постола состоянии главным боем шоу на ESPN, 9 мая во Фресно, Калифорния. Это город вблизи дома Рамиреса, где он уже восемь раз дрался в профессионалах”, – написал Коппінджер.

Бой Постол – Рамирес был запланирован в Китае и, из-за эпидемии коронавируса его отменили.

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Напомним, стала известна дата следующего боя Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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