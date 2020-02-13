Определилась дата боя Постол – Рамирес

Постол проведет поединок за чемпионские пояса в мае

#Рамирес, #Постол

Источник – isport.ua.

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол 9 мая встретится с чемпионом WBC и WBO Хосе Карлосом Рамирес.

Об этом инсайдер Майк Коппінджер написал в Twitter.

“Источник: защита поясов Хосе Рамиреса против Виктора Постола состоянии главным боем шоу на ESPN, 9 мая во Фресно, Калифорния. Это город вблизи дома Рамиреса, где он уже восемь раз дрался в профессионалах”, – написал Коппінджер.

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense или Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020

Бой Постол – Рамирес был запланирован в Китае и, из-за эпидемии коронавируса его отменили.

Напомним, стала известна дата следующего боя Джошуа.