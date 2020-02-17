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Бокс

Названа дата и место проведения боя Ломаченко – Лопес

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Бой состоится 30 мая

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Бой чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко и обладателя титула IBF в той же категории Теофімо Лопеса состоится 30 мая на легендарной нью-йоркской арене Мэдисон-сквер-гарден.

Об этом сообщает lomus_official в Instagram.

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Уже официально! Промо – ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial

Сообщение, распространенный 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 17 Фев 2020 г. в 7:17 PST

Ранее, за бой с Лопесом Ломаченко получит рекордный гонорар.

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Напомним, Ломаченко принял участие в автогонках.

Источник: champion.com.ua
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