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Бокс

Уайлдер: Трилогии с Фьюри не будет

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Деонтей Уайлдер прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – ua.tribuna.com.

Между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) не будет третьего боя.

Об этом рассказал американский боксер.

“Фьюри говорит о нокаут во втором раунде, а я скажу вам, чтобы не моргали в третьем. Нокаут будет разрушительным.

Не думайте о трилогии – ее не будет. После этого боя все закончится. После того, как я его нокаутирую, никто не захочет увидеть это еще раз”, – отметил Уайлдер.

Напомним, ранее стало известно о сумасшедший гонорар боксеров в повторном бою.

Источник: champion.com.ua
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