Уайт надеется на победу Фьюри в бою с Уайлдером

Диллиан Уайт прокомментировал бой Фьюри – Уайлдер

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Источник – isport.ua.

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) сможет перебоксировать чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

Об этом рассказал британский супертяжеловес Диллиан Уайт

“Не думаю, что события в реванше будут сильно отличаться от их первого поединка. Будем надеяться, что состояние Тайсона Фьюри стал сильнее как физически, так и психологически. Надеюсь, что Фьюри победит Деонтея Уайлдера, но это не гарантирует мне бой . Сначала Фьюри заявил, что будет боксировать со мной, а через минуту он уже говорит, что будет драться с Дереком Чисорой.

Не знаю, как все сложится. Я просто хочу получить одного из них и разорвать на куски. Вот и все. Я всего лишь хочу выплеснуть на них годы разочарований. Я владею одним из самых крепких подбородков в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри знает, что может перебоксировать Деонтея Уайлдера. А Уайлдер знает, что если он в начале поединка попадет по Фьюри, то тот окажется в беде. Тайсон также верит в себя, ведь понимает, что поднялся после тяжелого удара в поздних раундах, когда он был уставшим”, – рассказал Вайт.