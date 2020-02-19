Деонтей Уайлдер заявил, что сильнее Кличко

Обладатель чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом
весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) заявил, что является сильнее украинца
Владимира Кличко.
Таким образом он отреагировал на заявление Тайсона Фьюри
(29-0-1, 20 КО), который считает, что удары американца не так мощны, как удары
украинца.
«Хорошо, что Фьюри так говорит, но вот только я не видел,
чтобы Кличко выбрасывал удары, которые хотя бы задели Тайсона. Поэтому мы
знаем, что он врет. Если бы Кличко бил сильнее, чем я, Фьюри получил бы
сотрясение в их поединке и проиграл», – приводит слова Уайлдера metro.co.uk.