Деонтей Уайлдер заявил, что сильнее Кличко

Обладатель чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) заявил, что является сильнее украинца Владимира Кличко.

Таким образом он отреагировал на заявление Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), который считает, что удары американца не так мощны, как удары украинца.

«Хорошо, что Фьюри так говорит, но вот только я не видел, чтобы Кличко выбрасывал удары, которые хотя бы задели Тайсона. Поэтому мы знаем, что он врет. Если бы Кличко бил сильнее, чем я, Фьюри получил бы сотрясение в их поединке и проиграл», – приводит слова Уайлдера metro.co.uk.

Напомним, бой-реванш Фьюри-Уайлдер пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.