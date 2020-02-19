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Бокс

Фьюри: Смена тренера была лучшим моим решением

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Тайсон остался доволен своим подготовительным лагерем

#Фьюри

Источник – iSport.ua.

Для экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 KO) смена тренера накануне реванша с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 40 KO) является лучшим решением в его карьере.

Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

“До того, как приехать в Штаты и начать этот тренировочный лагерь, я был абсолютно не уверен в том, как все пройдет, поскольку только что избавился от своего многолетнего тренера.

Теперь же у меня был новый тренер, с которым я не работал больше десяти лет, так что все было подвешено в воздухе.

Так, я не знал, как все пройдет, но сейчас я могу заявить вам, что это было лучшее решение, которое я когда-либо брал, и я рад тому, что решился на это. В субботу вечером все мы станем свидетелями особого события”, – сказал Фьюри.

Отметим, что для реванша Тайсон Фьюри готовился под руководством Шугара Хилл.

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Источник: champion.com.ua
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