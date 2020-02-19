Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГоловкин за травмы перенес свой бой
Бокс

Головкин за травмы перенес свой бой

AdminНет комментариев
Добавлено

Геннадий Головкин снова перенес свой бой

#Головкин

Источник – sportarena.com.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) получил травму голени, через что отложил свое возвращение на ринг.

Об этом сообщает ESPN.

За повреждения казахстанского боксера его бой против поляка Камиля Шереметы (21-0, 5 KO) состоится в мае или июне.

Актуально: Бой Деревянченко – Головкин стал лучшим поединком 2019 года

Это уже не первый перенос поединка. Сначала бой Головкина и Шереметы планировался на февраль, а затем дважды переносился на март и апрель.

Ранее, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Украинского боксера включили в исполком AIBA

Альверес готов провести третий бой против Головкина

Джошуа: Готовлюсь к бою против Пулева и к поединку с Усиком

Уайлдер: Трилогии с Фьюри не будет

Хижняк вошел в исполком Международной федерации любительского бокса

Закрыть