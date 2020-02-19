Головкин за травмы перенес свой бой

Геннадий Головкин снова перенес свой бой

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Источник – sportarena.com.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) получил травму голени, через что отложил свое возвращение на ринг.

Об этом сообщает ESPN.

За повреждения казахстанского боксера его бой против поляка Камиля Шереметы (21-0, 5 KO) состоится в мае или июне.

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Это уже не первый перенос поединка. Сначала бой Головкина и Шереметы планировался на февраль, а затем дважды переносился на март и апрель.

Ранее, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей.