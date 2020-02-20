Руис ведет переговоры о бое с Ортисом

Энди Руис может вернуться на ринг летом
#Руис
Источник – xsport.иа.
Экс-чемпион мира Энди Руис (33-2, 22 КО) может сразиться с бывшим двукратным претендентом на титул Луисом Ортисом (31-2, 28 КО).
Об этом сообщает Boxingnews24.com.
Сейчас команды боксеров ведут переговоры. Если им удастся договориться, то поединок может состояться в середине 2020 года. При этом победитель вероятно может получить титульный бой за пояс WBC.
Однако для этого необходимо, чтобы действующий чемпион Уайлдер защитил титул в реванше с Фьюри.
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