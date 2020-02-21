Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за бой-реванш

Боксеры получат впечатляющую сумму за бой-реванш
#Уайлдер, #Фьюри, #бокс
Источник – isport.ua.
Стали известны официальные гонорары, которые получат Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри за бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе
Об этом сообщает ESPN.
За поединок в Лас-Вегасе Деонтею Уайлдер и Тайсону Фьюри гарантированно получат по 5 млн долларов в качестве официального гонорара.
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Также, боксеры гарантированно заработают еще по 25 млн долларов. При этом в сумму не включен доход от платных трансляций.
Напомним, Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов.
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