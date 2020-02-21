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Бокс

Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за бой-реванш

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Боксеры получат впечатляющую сумму за бой-реванш

#Уайлдер, #Фьюри, #бокс

Источник – isport.ua.

Стали известны официальные гонорары, которые получат Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри за бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

Об этом сообщает ESPN.

За поединок в Лас-Вегасе Деонтею Уайлдер и Тайсону Фьюри гарантированно получат по 5 млн долларов в качестве официального гонорара.

Актуально: Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя WBC. LIVE

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Также, боксеры гарантированно заработают еще по 25 млн долларов. При этом в сумму не включен доход от платных трансляций.

Напомним, Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов.

Источник: champion.com.ua
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