Фьюри: Я не пытался сбросить вес, я гигантский супертяж

Тайсон Фьюри прокомментировал лишний вес перед боем с Деонтеем Уайлдером
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Источник – isport.ua.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не пытался сбросить вес перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.
Об этом рассказал сам британский боксер.
“Вес – это не проблема. Это 273 фунтов чистого британского мяса. Я чувствую себя комфортно в этом весе. Я не пытался ее сбросить. Я гигантский супертяж. Я ел полезную пищу, у меня было хорошее питание.
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На самом деле, неважно, сколько я буду весить в вечер боя. Вы видели супертяжей, которые выходят боксировать с весом 200 фунтов. Вы видели бойцов, которые выступают с 300 фунтами. В этом весе нет ограничений, поэтому это обычное дело”, – отметил Фьюри.
Напомним, Фьюри оказался на 19 кг тяжелее Уайлдера.