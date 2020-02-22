Фьюри: Я не пытался сбросить вес, я гигантский супертяж

Тайсон Фьюри прокомментировал лишний вес перед боем с Деонтеем Уайлдером

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Источник – isport.ua.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не пытался сбросить вес перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Вес – это не проблема. Это 273 фунтов чистого британского мяса. Я чувствую себя комфортно в этом весе. Я не пытался ее сбросить. Я гигантский супертяж. Я ел полезную пищу, у меня было хорошее питание.

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На самом деле, неважно, сколько я буду весить в вечер боя. Вы видели супертяжей, которые выходят боксировать с весом 200 фунтов. Вы видели бойцов, которые выступают с 300 фунтами. В этом весе нет ограничений, поэтому это обычное дело”, – отметил Фьюри.