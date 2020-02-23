Митрофанов занял сабиров победил единогласным решением судей

По записям судей, украинец одержал победу во всех трихвилинках
#Митрофанов
Источник – Чемпион.
Сегодня, 22 февраля, на вечере бокса в Броварах украинский средневес Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) побил узбека Улугбека занял сабиров (9-1, 5 КО).
Поединок продлился все 8 раундов, в каждом из которых Дмитрий доминировал.
По записям судей, украинец одержал победу во всех трихвилинках.
Напомним, в главном поединке вечера Беринчик победил Сармієнто и защитил титул WBO.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: