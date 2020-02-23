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Бокс

Митрофанов занял сабиров победил единогласным решением судей

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По записям судей, украинец одержал победу во всех трихвилинках

#Митрофанов

Источник – Чемпион.

Сегодня, 22 февраля, на вечере бокса в Броварах украинский средневес Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) побил узбека Улугбека занял сабиров (9-1, 5 КО).

Поединок продлился все 8 раундов, в каждом из которых Дмитрий доминировал.

По записям судей, украинец одержал победу во всех трихвилинках.

Напомним, в главном поединке вечера Беринчик победил Сармієнто и защитил титул WBO.

Источник: champion.com.ua
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