Гірн: Бой Фьюри – Джошуа зависит от решения Уайлдера

Эдди Гірн прокомментировал возможный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа

#Джошуа, #Фьюри

Источник – sport.ua.

Чемпион мира Энтони Джошуа заинтересован провести объединительный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Все хотят этот бой – Джошуа, Фьюри, промоутеры со всех сторон. Так что этот поединок состоится. Мы все были бы идиотами и клоунами, если бы не хотели этот объединительный бой.

Мне Джошуа позвонил и сказал, что ему нужен этот поединок. Но многое зависит от Уайлдера. Было бы круто уже летом провести бой Джошуа – Фьюри. Плюс есть Кубрат Пулев и обязательная защита. У Пулева и Фьюри один промоутер. Было бы здорово договориться, чтобы Кубрат подождал и состоялся бой Джошуа – Фьюри.

Но еще есть Уайлдер, и если он активирует в контракте пункт о реванше, то придется ждать. Тогда Джошуа проведет бой с Пулевым, а потом с победителем третьего боя Фьюри – Уайлдер”, – рассказал Гірн.