Алина Шатерникова: ФБУ и до сих пор не рассчиталась с Украинскими Атаманами

Источник – Чемпион.

Руководство Федерации бокса Украины до сих пор имеет долги перед боксерами и менеджментом проекта Украинские Атаманы за выступления в сезоне 2013/14.

Об этом заявил менеджер украинского боксера Виктора Вихриста – Андрей Котельник.

Мы решили проверить эту информацию и обратились за комментарием к Алине Шатерниковой, которая в том сезоне работала координатором домашних матчей Украинских Атаманов.

“На сегодняшний день долги не выплачены ни боксерам, ни менеджмента, ни подрядчикам, которые помогали нам организовывать яркие шоу, – подтвердила информацию Алина. – Стыдно признаться, но один раз киевский Дворец Спорта позволил провести нам матч без предоплаты – с верой в то, что мы рассчитаемся позже. Однако этого не произошло. Члены команды “Украинские Атаманы” поднимали вопрос выплат на конференции ФБУ в Виннице. Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус лично обещал погасить эти задолженности. Мол, выплатим обязательно. Но на этом все и закончилось. Боксеры и менеджмент так и не увидели ни зарплаты, ни призовых. С подрядчиками не рассчитались за свет, звук, продакшн”, – отметили Шатерникова.

Справка Чемпиона: Украинские Атаманы – украинская команда, которая в течение трех сезонов выступала в Мировой боксерской серии (The World Series Boxing или WSB). В сезоне 2012/13 цвета “Украинских Атаманов” защищали Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Виктор Вихрист. Команда дошла до финала турнира. В следующем сезоне состав “Украинских Атаманов” серьезно обновился, Ломаченко и Усик перешли в профессионалы. Команда уже не смогла демонстрировать высокие результаты. “Украинские Атаманы” были проектом Федерации бокса Украины. По нашей информации, ФБУ не рассчиталось – боксерами, тренерами и менеджментом за 4 месяца сезона 2013/14.

Максим Розенко, Чемпион