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Фьюри: Меня всегда списывали

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Тайсон Фьюри прокомментировал мотивацию на бой с Деонтеем Уайлдером

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – xsport.иа.

Новый чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал дополнительную мотивацию в бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Люди всегда списывали у меня. Они называли меня лысым жирдяем, который не может драться.

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Меня это только мотивировало в тренировочном лагере”, – рассказал Фьюри.

Напомним, Фьюри победил Уайлдера.

Источник: champion.com.ua
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