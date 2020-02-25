Отец Фьюри: Джошуа очень напуган, он закончит карьеру перед боем с Тайсоном

Джошуа трясется от страха

#Джошуа, #Фьюри

Источник – Tribuna.com.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и британец Энтони Джошуа находятся на разных уровнях.

Об этом отец Джон Фьюри заявил в интервью BoxingScene.

“Джошуа и Фьюри находятся на разных уровнях. Как инопланетяне, которые на много лет опережают нас в развитии. То же самое с навыками Тайсона и Джошуа. Энтони не справится, у него медленные ноги.

Вы видели, как Джошуа трясется от страха, если на него оказывается давление. Тайсон будет прессинговать его на максимуме. Джошуа заплачет после четырех раундов. Я не думаю, что их бой случится.

Джошуа очень напуган, он закончит карьеру перед боем с Фьюри”, – сказал Джон Фьюри.