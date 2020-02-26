Гірн: Я сделаю все для того, чтобы организовать бой Джошуа – Фьюри

Эдди Гірн прокомментировал организацию боя Джошуа – Фьюри
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Источник – isport.ua.
Промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Гірн пообещал сделать все возможное, чтобы организовать бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом рассказал сам промоутер.
“Честно говоря, я сделаю все для того, чтобы организовать этот бой. Это исторический момент для нашей страны и всего бокса, где двое британских тяжелоатлетов определят, кто является королем”, – рассказал Гірн.
Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring.