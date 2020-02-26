Льюис, Джошуа нужно провести бой с Фьюри

Джошуа пора встретиться с элитными боксерами

#Льюис, #Джошуа

Источник – segodnya.ua.

Британский боксер Энтони Джошуа должен будет провести поединок с Тайсоном Фьюри.

Об этом Леннокс Льюис заявил в интервью FightHubTV.

Актуально: Гірн: Бой Фьюри – Джошуа зависит от решения Уайлдера.

“Фьюри имеет право назвать себя лучшим, все внимание сосредоточено на нем. После второго боя с Уайлдером он станет еще лучше. Этот бой дал ему отличные знания.

Джошуа необходимо начать боксировать на элитном уровне против этих ребят. Впрочем, у Фьюри будет преимущество, так как он знает, что нет никого лучше, чем он”, – сказал Льюис.