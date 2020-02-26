Ворд: Уайлдеру не стоит прямо сейчас снова драться с Фьюри

Андре Уорд прокомментировал возможный третий бой между Уайлдером и Фьюри

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Источник – sport.ua.

Экс-чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру стоит отказаться от еще одного боя с Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд

“Такое может случиться с любым, но чаще всего происходит с теми, кто полагается только на один аспект бокса, и это как раз Уайлдер со своим ударом. Он всю репутацию построил на своем мощном ударе, на том, что соперники его боятся. Фьюри же не боялся, и мы увидели в ринге падение Уайлдера. Не думаю, что ему стоит сразу же браться за реванш. Его гордость будет требовать реванш, но не нужно. И, думаю, он все-таки откажется от этой возможности. Деонтей пострадал психологически. И он не может сказать, мол, соперник один раз попал и все. Даже твой тренерский штаб, те, кто первый на твоей стороне, даже они выбросили полотенце, посчитав, что хватит. Трудно от этого отойти”, – считает Уорд.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring.