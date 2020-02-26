Уайлдер назвал Фьюри “грязным” боксером

Американец остался недоволен действиями Тайсона

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – iSport.ua.

Британец Тайсон Фьюри нечестно вел бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Об этом американец заявил в интервью BoxingScene.

“Поздравляю Тайсона Фьюри. Счастлив за него и его достижения. У него был отличный план, однако он вышел на ринг не боксировать. Он вышел для того, чтобы сделать поединок как можно более грязным.

Фьюри бил меня по затылку, хотя этого делать нельзя. Когда я проснулся на следующий день после боя, то почувствовал множество синяков на затылке и сзади на шее. Рефери позволил ему боксировать грязно. Однако я поздравляю Фьюри с этой победой”, – отметил Уайлдер.