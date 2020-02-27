Гвоздик начал подготовку к своему следующему бою

Боксер опубликовал фото из тренировочного лагеря

#Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-1, 14КО) начал подготовку к своему следующему бою.

Об этом боксер сообщает в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Camp has started #gvozdyk #teamgvozdyk @venum Публикация вот Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 26 Фев 2020 в 4:46 PST

Ранее, названа дата и место проведения боя Ломаченко – Лопес.

Напомним, за бой с Лопесом Ломаченко получит рекордный гонорар.