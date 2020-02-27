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Четверг, 27 февраля, 2020
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Бокс

Определилась официальная дата боя Усик – Чисора

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Бой состоится в Лондоне

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – xsport.ua.

Промоутер Эдди Гірн назвал окончательную дату боя украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Об этом рассказал сам промоутер.

Поединок украинца с Дереком Чисорой состоится на арене О2 в Лондоне 23 мая.

Ранее, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Также, Усик отсутствует в планах Джошуа на ближайшие три боя.

Источник: champion.com.ua
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