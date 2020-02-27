Определилась официальная дата боя Усик – Чисора

Бой состоится в Лондоне
#Усик #Чисора, #бокс
Источник – xsport.ua.
Промоутер Эдди Гірн назвал окончательную дату боя украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
Об этом рассказал сам промоутер.
Поединок украинца с Дереком Чисорой состоится на арене О2 в Лондоне 23 мая.
Ранее, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.
Также, Усик отсутствует в планах Джошуа на ближайшие три боя.
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