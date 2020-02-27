Определилась возможная дата третьего боя Уайлдер – Фьюри

Боксеры могут выйти на ринг летом

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – espreso.tv.

Третий поединок между чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится в июле или осенью 2020 года

Об этом заявил американский эксперт Дэн Рафаэль.

“По контракту это будет в США, но неизвестно, где именно. Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лас-Вегас, но бой точно состоится в США. Согласно контракту, реванш должен состояться до 18 июля, но Боб Арум надеется перенести его на сентябрь или октябрь”, – написал Рафаэль.

Ранее, Уайлдер назвал странную причину поражения в бою против Фьюри.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring.