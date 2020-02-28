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Арум: Итоговая цифра PPV реванша Фьюри и Уайлдера приближается к 1,2 миллиона

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Арум поправил информацию инсайдеров о показателях продаж платных трансляций

#Арум, #Уайлдер

Источник – Tribuna.com.

Показатели продаж платных трансляций в реванше Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри приближается к 1,2 миллиона.

Об этом промоутер Боб Арум заявил в интервью WBN.

“По поводу показателей PPV могу сказать, что они пока не включают цифровых продаж, которые превысили отметку в 300 тысяч.

Возможно, цифра в 850 тысяч PPV достаточно точная. Но к ней нужно добавить цифровые продажи. Учитывая эти 300 тысяч, итоговая цифра приближается к 1,2 млн “, – сказал Арум.

Ранее, Уайлдер назвал странную причину поражения в бою против Фьюри.

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Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring.

Источник: champion.com.ua
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