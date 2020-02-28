Арум: Итоговая цифра PPV реванша Фьюри и Уайлдера приближается к 1,2 миллиона

Арум поправил информацию инсайдеров о показателях продаж платных трансляций

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Источник – Tribuna.com.

Показатели продаж платных трансляций в реванше Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри приближается к 1,2 миллиона.

Об этом промоутер Боб Арум заявил в интервью WBN.

“По поводу показателей PPV могу сказать, что они пока не включают цифровых продаж, которые превысили отметку в 300 тысяч.

Возможно, цифра в 850 тысяч PPV достаточно точная. Но к ней нужно добавить цифровые продажи. Учитывая эти 300 тысяч, итоговая цифра приближается к 1,2 млн “, – сказал Арум.