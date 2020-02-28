Арум: О бое с Джошуа не договорились, Пулев принял решение идти на промоутерские торги

Промоутеру чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Гірну не удалось договориться с Бобом Арумом без проведения промоутерских торгов по бою с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
Об этом промоутер болгарина Боб Арум заявил в интервью Matchroom Boxing.
“Пулев принял решение идти на промоутерские торги – он не хочет драться в Британии. Он не уверен, что там все будет честно. У нас серьезная проблема с местом проведения боя”, – заявил Арум.
Промоутерские торги по бою Джошуа – Пулев назначены на 3 марта в Нью-Джерси. Если торги все же состоятся, то Джошуа заработает 65% от общего призового фонда, а Пулев получит 35%.