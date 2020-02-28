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Бокс

Билеты на бой Постола и Рамиреса поступят в продажу на следующей неделе

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Бой состоится в США 9 мая

#Рамирес, #Постол

Источник – klitschko-brothers.com.

Билеты на вечер бокса в США с участием украинца Виктора Постола должны поступить в продажу уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Xsport.

Украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) и чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) проведут свой бой 9 мая в Фресно (Калифорния).

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Бой Постол – Рамирес был запланирован в Китае и, из-за эпидемии коронавируса его отменили.

Источник: champion.com.ua
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