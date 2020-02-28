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Бокс

Лопес: Ломаченко вряд ли ожидал от меня то, что я сделал

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Американец в очередной раз коснулся темы боя с украинцем

#Лопес, #Ломаченко

Источник – iSport.ua.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофімо Лопес в своей боксерской карьере стремится проводить бои с сильнейшими соперниками.

Об этом он заявил в интервью FightHype.com.

“Каждый бой – самый большой в моей жизни, особенно с текущего момента. Поединок против Ричарда Комми был большим. Сейчас я поднялся еще на один уровень, где меня ждет еще один большой бой. Наверное, это то, к чему я стремлюсь – встречи с сильнейшими соперниками. Я готов ко всему.

Ненавижу, что мне годами приходилось выпрашивать бой с Ломаченко. Я сказал своему отцу: Мы больше не будем просить поединок с этим парнем, все просто произойдет само по себе. И что мы имеем? Теперь это стало реальностью. Так, путь к этому занял три года. Но вряд ли Ломаченко ожидал от меня то, что я сделал. Пусть люди продолжают недооценивать меня, в этом нет ничего плохого”, – отметил Лопес.

Ранее, Беринчик Ломаченко вызвал на бой.

Источник: champion.com.ua
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